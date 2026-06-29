Новости мира: режим ЧС ввели в Кентукки из-за наводнений

Режим чрезвычайной ситуации ввели в американском штате Кентукки из-за сильных наводнений после проливных дождей. Спасатели вывезли 60 человек из затопленных до крыши домов. Четыре человека погибли, они не смогли выбраться из подвалов. Уровень воды в реках поднялся более чем на 20 сантиметров.

Более 1,3 тысячи человек погибли за последние дни во время жары в Европе, сообщает Всемирная организация здравоохранения. В зоне экстремальной погоды находятся 150 миллионов европейцев. Во Франции температура достигла 44,5 градуса, в Испании – 45 градусов. В Бельгии, Нидерландах и Германии рекордно подорожала электроэнергия.

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