"Московский детектив": драма на Беговой улице

Летом 1983 года в квартире на Беговой улице были обнаружены тела трех убитых женщин – матери, дочери и домработницы. Кроме того, пропали уникальные драгоценности.

Откуда у пенсионерки и сотрудницы салона красоты украшения, место которым в алмазном фонде Кремля? Почему в течение полутора лет следствие не могло сдвинуться с места во время расследования дела? Как карточный проигрыш ялтинского вора помог найти московских убийц?

Об этом – в программе "Московский детектив".

