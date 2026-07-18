Минувшей ночью центральный регион подвергся новой атаке украинских беспилотников. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, наиболее серьезные последствия – в Богородском городском округе.

В результате падения дрона случился пожар на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения.

По предварительным данным, помощь потребовалась 26 взрослым. Задействованы 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. Всего силами ПВО сбито 48 БПЛА.

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