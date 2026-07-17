Пожар в промзоне в подмосковных Бронницах потушен

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Возгорание, которое возникло в промзоне в подмосковных Бронницах, ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар возник на территории промзоны в Производственном проезде утром 17 июля. В результате загорелись два бензовоза и две "Газели", после чего произошел разлив топлива. Ситуация с тушением пламени осложнялась сильным задымлением.

Изначально сообщалось, что огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Однако локализовано возгорание было на площади 3 100 "квадратов".

Пожарные не допустили перехода пламени на административное здание. Однако оказались повреждены несколько машин. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, в ликвидации возгорания было задействовано около 60 огнеборцев и 20 единиц техники.

Подмосковная прокуратура, в свою очередь, начала проверку по факту ЧП. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Выяснилось, что огонь вспыхнул на одном из автомобилей, после чего перекинулся на соседние машины.

