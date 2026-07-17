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17 июля, 13:17

Происшествия

Пожар в промзоне в подмосковных Бронницах потушен

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Возгорание, которое возникло в промзоне в подмосковных Бронницах, ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар возник на территории промзоны в Производственном проезде утром 17 июля. В результате загорелись два бензовоза и две "Газели", после чего произошел разлив топлива. Ситуация с тушением пламени осложнялась сильным задымлением.

Изначально сообщалось, что огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Однако локализовано возгорание было на площади 3 100 "квадратов".

Пожарные не допустили перехода пламени на административное здание. Однако оказались повреждены несколько машин. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, в ликвидации возгорания было задействовано около 60 огнеборцев и 20 единиц техники.

Подмосковная прокуратура, в свою очередь, начала проверку по факту ЧП. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Выяснилось, что огонь вспыхнул на одном из автомобилей, после чего перекинулся на соседние машины.

Крупный пожар произошел в промышленной зоне подмосковных Бронниц

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