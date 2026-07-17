17 июля, 13:59Происшествия
Пожар в одном из зданий центра Artplay в Москве ликвидирован
Фото: MAX/"Агентство "Москва"
Пожарные ликвидировали возгорание в одном из зданий на территории центра Artplay в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
"Сведений о пострадавших не поступало", – сказали в ведомстве.
Пожар на территории Artplay произошел в пятницу, 17 июля. Возгорание возникло под кровлей двухэтажного здания старой постройки по адресу улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 10.
Ранее огонь охватил заброшенное здание рядом с деловым центром "Москва-Сити". По словам очевидцев, в небо поднялся густой дым, который виден из разных частей района. В результате никто не пострадал.