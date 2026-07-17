На бывшего схимонаха Сергия завели дело об оправдании терроризма

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Николай Романов внесен в перечень террористов и экстремистов)

Бывший схимонах Сергий (настоящее имя – Николай Романов. – Прим. ред.) (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В качестве меры пресечения Романову избрали заключение под стражу. Дело рассматривается по части 1 статьи 205.2 ("Оправдание терроризма").

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря получил известность весной 2020 года после публикации видеопроповедей, в которых отрицал пандемию коронавируса и призывал не соблюдать режим самоизоляции. Ему запретили проповедовать, а затем лишили сана и отлучили от церкви.

Позднее Бабушкинский суд Москвы приговорил Романова к 5,5 года колонии по делу о возбуждении ненависти. До этого Измайловский суд назначил ему 3,5 года лишения свободы за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести.

По совокупности приговоров он получил почти 7 лет колонии общего режима, позднее срок сократили на один месяц – до 6 лет 11 месяцев.