В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба у храма

Фото: MAX/"Треш Ульяновск"

Вывеску стриптиз-клуба у храма во имя Трех Святителей в Ульяновске убрали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу епархии.

Стриптиз-клуб должен был открыться на улице Гончарова, в пристройке к зданию бывшей Симбирской духовной семинарии. Симбирская епархия выступила с публичным заявлением, назвав размещение заведения в данном месте оскорбительным и недопустимым, так как реклама с демонстрацией обнаженного женского тела нарушает традиционно сложившиеся в обществе нравственные нормы.

"Вывеску сняли вчера вечером. По некоторым данным, они решили отложить открытие", – указала руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Симбирской епархии Наталья Горенок.

Ранее сообщалось, что грузинский ресторан "Нино-Вано" в Оренбурге заплатит 150 тысяч рублей за рекламные листовки, в которых вместо куполов собора Василия Блаженного использовали изображения хинкали. Суд признал рекламу нарушающей законодательство и назначил ресторану административный штраф.

