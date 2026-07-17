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17 июля, 14:24

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ТАСС: кабмин внес в Госдуму проект мер по стабилизации цен на горючее

Кабмин внес в Госдуму проект мер по стабилизации цен на горючее – СМИ

Фото: depositphotos/blinow61

Правительство России внесло на рассмотрение ГД документ, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом ТАСС сообщил источник в кабмине.

Комплекс мер оформлен как проект поправок к уже рассматриваемому нижней палатой парламента законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. До этого на сайте правительства подтверждалось, что кабмин одобрил соответствующий документ.

Ранее стало известно, что нефтяные компании России реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом.

Также сообщалось, что очереди на автозаправочных станциях уменьшились в 13 регионах России. Ситуация улучшилась в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Снижение очередей также зафиксировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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