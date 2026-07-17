"Мосбилет" приглашает 18 и 19 июля на юбилейную программу Эдгарда Запашного

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более десяти культурных площадок Москвы подготовили специальную программу на 18 и 19 июля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Галерея-мастерская "Варшавка" объединения "Выставочные залы Москвы" приглашает на экспозицию "Мозаика: целое из частиц". Посетители увидят, как из кусочков смальты, стекла и камня создаются цветочные композиции. Выставка демонстрирует технические и художественные приемы мозаичного искусства, соединяя традиции с современным видением. Экспозиция будет работать до 29 июля.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына 18 июля проведет экскурсию "Ямская слобода. Страницы истории" по Рогожской ямской слободе. Маршрут пройдет по Николоямской улице и прилегающим переулкам. Участникам расскажут о древних славянских поселениях, Покровском монастыре времен Ивана III, ямщиках и усадьбах купцов Морозовых. Экскурсия охватывает храмы, особняки, благотворительные учреждения и дом Саввы Морозова в Шелапутинском переулке.

Кинопарк "Москино" 18 и 19 июля организует автобусно-пешеходную экскурсию. Маршрут длиной пять километров проходит через декорации русской деревни, европейских городов и Москвы довоенного периода. Гости узнают, как снимают романтические комедии и исторические детективы, а также увидят самый большой хромакей в Европе.

В выставочных залах Государственного Дарвиновского музея 18 июля пройдет занятие "Жизнь в капле воды". Ребятам объяснят, почему цветет вода, кто живет в луже и что происходит с обитателями водоемов во время морозов или засухи. Участники узнают, как защищаются организмы размером меньше одного миллиметра, чем питаются самые большие животные на планете и откуда взялся мел.

Московский академический театр имени Владимира Маяковского 18 июля представит спектакль "Бешеные деньги" по произведению Александра Островского. Главная героиня Лидия Чебоксарова – молодая и амбициозная девушка. Она привыкла жить на широкую ногу и ищет того, кто обеспечит ей безбедное существование.

Театр "Школа драматического искусства" 19 июля покажет спектакль "Федра" по трагедии Жана Расина. Постановка рассказывает о внутренних переживаниях. Зрители погрузятся в мир, где страсть разрушает привычные опоры, а судьба героев уже предрешена, но все еще требует выбора.

В Большом московском цирке на проспекте Вернадского 18 и 19 июля состоится показ юбилейной программы "Совсем большой". Она посвящена 50-летию генерального директора цирка, народного артиста России Эдгарда Запашного. Зрители увидят выступления акробатов, воздушных гимнастов и номера с животными под руководством опытных дрессировщиков.

Театр кошек Куклачева 19 июля приглашает на шоу "Коты-чемпионы". По сюжету люди и кошки готовятся к большому праздничному состязанию, но исчезает главный приз. Участники отправляются на поиски трофея.

Ансамбль "Солисты барокко" 18 июля выступит в Египетском павильоне Останкинского дворца. Программа "В театральных креслах графа Шереметева" отражает музыкальную деятельность Николая Шереметева и его становление как театрального режиссера. Прозвучат произведения Дмитрия Бортнянского, Кристофа Глюка, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов.

В музее-заповеднике "Царицыно" 19 июля представят иммерсивный концерт-спектакль "Восемь безумных женщин". В программу вошли произведения композиторов эпохи расцвета жанра mad song – братьев Генри и Даниэля Перселлов, Джона Эклса и их современников, а также вокальные миниатюры и театральные сцены итальянских авторов первой половины XVII века.

Билеты на мероприятия можно купить в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что спектакль "Классика русского балета" с участием премьера Большого театра Игоря Цвирко и примы-балерины Кристины Кретовой пройдет на Пушкинской набережной 21 июля. Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Театрализованный гала-концерт создан в 2023 году. Раньше его показывали в Москве, Красноярске и Новосибирске.