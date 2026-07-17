Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 15:31

Общество
Главная / Новости /

Львова-Белова: все службы подключены к ситуации с девочкой, спасенной в Константиновке

Львова-Белова рассказала о ситуации с девочкой, спасенной в Константиновке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Все профильные службы и ведомства, как региональные, так и федеральные, подключены к ситуации с 10-летней Софией, которую спасли российские бойцы в Константиновке. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в MAX.

"Сейчас в интересах ребенка спокойствие, а не избыток публичного внимания", – поделилась она.

Львова-Белова добавила, что у девочки все хорошо. Аппарат детского омбудсмена вместе с профильными ведомствами Донецкой Народной Республики работает над оформлением документов и находится на связи с родственниками, с которыми София, еще живя в Константиновке, поддерживала контакт.

По словам омбудсмена, близкие регулярно созваниваются с девочкой. Ребенок хочет жить с ними, поэтому родственники уже готовят для него комнату.

Ранее сообщалось, что жена военного, который принимал участие в спасении девочки, хочет оформить опеку над ребенком.

Константиновка была полностью освобождена 3 июля. Спустя время российские военные эвакуировали из населенного пункта девочку.

По словам Львовой-Беловой, ее мать умерла, а отца она не помнит. Кроме того, ее бабушка и дедушка погибли от полученных ранений после атаки украинского БПЛА. Омбудсмен взяла на контроль оказание помощи ребенку.

Читайте также


общество

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика