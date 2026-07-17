Львова-Белова: все службы подключены к ситуации с девочкой, спасенной в Константиновке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Все профильные службы и ведомства, как региональные, так и федеральные, подключены к ситуации с 10-летней Софией, которую спасли российские бойцы в Константиновке. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в MAX.

"Сейчас в интересах ребенка спокойствие, а не избыток публичного внимания", – поделилась она.

Львова-Белова добавила, что у девочки все хорошо. Аппарат детского омбудсмена вместе с профильными ведомствами Донецкой Народной Республики работает над оформлением документов и находится на связи с родственниками, с которыми София, еще живя в Константиновке, поддерживала контакт.

По словам омбудсмена, близкие регулярно созваниваются с девочкой. Ребенок хочет жить с ними, поэтому родственники уже готовят для него комнату.

Ранее сообщалось, что жена военного, который принимал участие в спасении девочки, хочет оформить опеку над ребенком.

Константиновка была полностью освобождена 3 июля. Спустя время российские военные эвакуировали из населенного пункта девочку.

По словам Львовой-Беловой, ее мать умерла, а отца она не помнит. Кроме того, ее бабушка и дедушка погибли от полученных ранений после атаки украинского БПЛА. Омбудсмен взяла на контроль оказание помощи ребенку.