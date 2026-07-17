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17 июля, 15:03

Политика

МВД объявило в розыск политолога Антона Барбашина

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Антон Барбашин (Антон Барбашин признан в РФ иноагентом)

Политолог Антон Барбашин (признан в России иноагентом) объявлен в розыск. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на базу розыска МВД России.

Барбашин является редакционным директором журнала Riddle Russia. В карточке розыска указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

В 2022 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России литовского издания Riddle. В ведомстве заявили, что оно представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Ранее комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск. Ему также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Слепакова дважды штрафовали за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. В частности, в одной из соцсетей он делал публикации, не говоря о своем статусе.

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