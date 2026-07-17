ЦППК тестирует инновационные турникеты на Площади трех вокзалов

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала тестирование новых турникетов на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Турникеты оснащены производительной микроэлектроникой для стабильной и быстрой работы, сказал заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

"На них гораздо удобнее активировать билеты через мобильное приложение: камера сразу встроена в устройство под оптимальным углом, а QR-код отображается на большом экране", – отметил он.

Кроме того, большой экран устройства позволяет отображать на нем всю необходимую информацию, а валидация проездных документов сопровождается световой индикацией. Для слабовидящих пассажиров предусмотрены звуковые сигналы и виброотклик.

Найти инновационные турникеты можно по футуристичному дизайну и экрану, обрамленному светодиодными полосами. Их корпус выполнен из стали в антивандальном исполнении. Также устройства выдерживают работу при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

Пройти через турникет можно будет с помощью любого из действующих способов оплаты проезда, включая виртуальную "Тройку", абонементы транспортных и социальных карт, бумажные билеты и электронные билеты.

Ранее оплата проезда по биометрии была запущена еще на 35 станциях МЦД-4. Москва уже является мировым лидером по количеству видов транспорта, где действует оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах метро и МЦК, на "Аэроэкспрессе", речных регулярных маршрутах, МЦД-1, а теперь и на МЦД-4.

