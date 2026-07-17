Участники "Миллиона призов" направили более 124 млн рублей на нужды СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" направили в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!" свыше 124 миллионов накопленных баллов. Каждый балл эквивалентен одному рублю. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Фонд на полученные средства приобретает высокотехнологичное оборудование для военнослужащих. В список закупок входят детекторы дронов и устройства радиоэлектронной борьбы, способные подавлять сигналы управления беспилотниками. Также на передовую направляют автомобили с повышенной проходимостью, такие как "Нивы" и "буханки", оснащенные противоосколочной защитой. Эта техника неоднократно выручала бойцов в критических ситуациях.

Все закупаемые средства и оснащение передаются строго по заявкам самих военнослужащих, которые точно знают, что необходимо в конкретных условиях.

Также фонд оказывает помощь мирному населению на основе индивидуальных запросов тех, кто оказался в сложной ситуации. Многодетным семьям предоставляются продукты питания, одежда, гигиенические принадлежности, одеяла, стиральные машины, микроволновые печи, а также материалы для ремонта поврежденного жилья.

В детские дома и сады передают развивающие стенды, мебель и спортивное оборудование. Сотрудники фонда также привозят генераторы, печи и воду для жилых домов и социальных учреждений.

Участники электронных проектов столицы – "Активный гражданин", "Город идей", "Электронный дом" и других – могут в любой момент направить накопленные баллы в фонд "Народный фронт. Все для победы!".

Для этого нужно авторизоваться на сайте с помощью Mos ID, перейти в раздел "Благотворительность" и нажать кнопку "Сделать пожертвование". На открывшейся странице необходимо выбрать карточку фонда, указать сумму и оформить заказ. Баллы спишутся со счета участника и поступят в адрес некоммерческой организации.

Ранее активисты района Солнцево с 2022 года доставили на передовую свыше 10 тонн гуманитарных грузов. В списке переданного имущества – свыше тысячи маскировочных сетей, несколько сотен средств защиты от дронов, а также предметы первой необходимости.