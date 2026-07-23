Пожар в пятиэтажке в Егорьевске полностью потушили после взрыва газа

Пожар в пятиэтажном доме в Егорьевске полностью потушили после взрыва газа, сообщили в МЧС. В результате ЧП один человек погиб. Четверых пострадавших, включая пожарного, доставили в больницы, еще троим оказали помощь на месте.

Из дома эвакуировали 28 человек, в том числе семерых детей. В местной школе развернули пункт размещения и подготовили временное жилье для тех, кто не сможет вернуться в квартиры. После ЧП возбудили уголовное дело, ход расследования контролирует городская прокуратура.

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