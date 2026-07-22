Новости мира: сильнейшие наводнения произошли в Китае из-за проливных дождей

В Китае из-за проливных дождей произошли сильнейшие наводнения. За 3 дня выпала годовая норма осадков. В провинции Хэнань затопило тоннели метро, несколько поездов с пассажирами оказались заблокированы. Погибли по меньшей мере 12 человек.

В американском штате Огайо грузовой самолет при заходе на второй круг задел хвостом взлетно-посадочную полосу и высекал искры. В авиакомпании заверили, что самолет успешно сел, никто не пострадал. Лайнер отправят на техосмотр для оценки повреждений.

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