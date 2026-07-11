Новости мира: мощный тайфун "Бави" обрушился на юг Японии

Юг Японии находится во власти мощного тайфуна "Бави". На острове Окинава ураганный ветер сносит с ног и переворачивает автомобили. Отменены сотни авиарейсов, остановлено движение паромов, есть перебои с электричеством. Власти предупреждают жителей об угрозе масштабных наводнений и оползней.

В Индии задержали 69-летнего мужчину, который десятилетиями бесплатно жил в элитных отелях, выдавая себя за гида, преподавателя английского или инструктора по йоге. Последней жертвой стал отель Hyatt. Следователи считают, что с 1990 года мошенник обманул более 300 гостиниц по всей стране.

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