Лесные пожары произошли во Франции и испанской провинции Жирона

Лесные пожары бушуют во Франции и в испанской провинции Жирона. Причина – аномальная жара, засуха и сильный ветер. Огонь уже уничтожил тысячи гектаров земли.

Во Франции эвакуировано свыше 3 тысяч человек. Сильный ветер с порывами до 70 километров в час осложняет работу около 2 тысяч пожарных. Часть железнодорожных рейсов между Марселем, Бордо и Авиньоном были приостановлены. В испанской провинции Жирона огнем объят горный массив Лес-Гаваррес.

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