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30 июня, 06:57

Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту воздушного судна находились 173 пассажира и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал. Причины инцидента устанавливаются, прокуратура начала проверку на предмет исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов.

Ранее на севере Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в районе населенного пункта Северо-Енисейск.

Позже стало известно, что на борту вертолета находились 12 человек: девять пассажиров и трое членов экипажа. По факту случившегося была организована проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна".

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