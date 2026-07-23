На Гончарной улице в Москве повторно произошел пожар

На Гончарной улице в центре Москвы вновь произошел пожар в квартире, которая горела накануне. По предварительным данным, загорелись остатки мусора на площади 12 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Накануне в этом же доме горели вещи и мебель в четырехкомнатной квартире на 11-м этаже. Тогда пожар ликвидировали, одного человека передали медикам для осмотра, а часть жильцов эвакуировали.

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