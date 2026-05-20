Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 21:29

Происшествия

Сроки до 17 лет получили таксисты за хищение денег у участников СВО в Шереметьево

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Химкинский городской суд Подмосковья приговорил четырех таксистов, похищавших деньги у пассажиров, в том числе бойцов СВО, к срокам от 10 до 17 лет. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Установлено, что Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов являются участниками преступного сообщества, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности. В столичном аэропорту Шереметьево они прибегали к кражам, грабежам, разбою, вымогательству и мошенничеству.

В частности, таксисты убеждали жертву выпить жидкость с седативно-снотворным эффектом. Когда человек засыпал, они похищали его деньги.

По информации следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников спецоперации, прибывающих в аэропорт. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначальная стоимость к концу поездки существенно увеличивалась. За отказ платить пассажирам угрожали физическим насилием.

Злоумышленники вместе с другими лицами, в том числе правоохранителями, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке билетов.

Химкинский суд также рассматривает еще одно дело о хищениях в Шереметьево. Как сообщали в Генпрокуратуре, 7 фигурантов вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая им вымышленные истории о тяжелом материальном положении, опоздании на рейс и отсутствии денег на авиабилеты.

По данным следствия, преступная группа была сформирована в 2022 году и насчитывала около 40 человек. В конце апреля 2025 года по решению суда под стражу был заключен один из создателей мошеннической схемы Алексей Кабочкин, а также еще 15 фигурантов дела.

Также был арестован оперативный сотрудник линейного управления МВД в Шереметьево, отвечавший за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям пострадавших.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика