Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:51

Общество
Главная / Новости /

Юрист Салкин: за неправильную утилизацию битой посуды грозит штраф до 3 тыс руб

Россиян предупредили о штрафе за выбрасывание разбитой посуды

Фото: 123RF.com/snezhana12

За неправильную утилизацию битой посуды россиянам может грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом изданию "Абзац" сообщил юрист Михаил Салкин.

По его словам, выбрасывать разбитые чашки или тарелки в общий контейнер можно, так как это бытовые отходы. Однако необходимо учесть, как именно посуда была утилизирована.

Административное наказание возможно в случае нарушения порядка обращения с отходами, пояснил юрист. Оштрафовать человека могут, если он оставил осколки возле контейнера или мусоропровода, на лестничной площадке, а также в мусорном баке, не предназначенном для этого вида отходов.

Ранее юрист Евгений Корнеев сообщал, что штраф может грозить за выбрасывание строительного мусора в контейнер. Для его вывоза необходимо заключить договор с компанией, имеющей лицензию на транспортировку отходов I–IV классов опасности.

Кроме того, запрещено выбрасывать батарейки и аккумуляторы, так как они содержат свинец, цинк, кадмий и другие вещества, которые отравляют почву при разложении.

Москвичам напомнили о штрафах за хранение вещей в подъездах

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика