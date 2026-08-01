SN: полиция Таиланда выдвинула обвинения фигурантам дела об убийстве россиян

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Полиция Таиланда выдвинула обвинения в адрес четырех фигурантов дела об убийстве россиян в Паттайе. Об этом сообщил портал Siamchon News.

Сотрудники спецподразделения полиции провинции Чонбури доставили четырех человек в Паттайский провинциальный суд. Им вменяют умышленное убийство, разбойное нападение с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также выдачу себя за представителей власти.

Тела погибших были обнаружены закопанными в лесистой местности. Среди жертв – тайская семья из трех человек и двое россиян.

Как заявил председатель Коллегии адвокатов Паттайи Суксан Митсачан, это резонансное преступление, максимальным наказанием за которое является смертная казнь.

По его словам, все подозреваемые уже признались в умышленном убийстве. Комментируя заявления некоторых фигурантов о якобы имеющихся у них психических расстройствах, юрист отметил, что это может повлиять на ход процесса только в случае официального подтверждения результатами медицинской экспертизы.

Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун лично прибыл в Паттайю для контроля за ходом расследования и осмотра места преступления.

Он принес извинения после произошедшего в стране убийства россиян, а также заверил, что подобное больше никогда не повторится. Кроме того, премьер-министр пообещал принять все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам.

Кроме того, Чанвиракун пообщался с родственником убитых россиян Константином, передает РИА Новости.

"Мы давно живем в Таиланде, мы уважительно относимся к законам этой страны, и мы надеемся, что страна, которая приняла нас, уважительно отнесется к чувствам матери, спасибо", – отметил Константин.

Премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что правоохранители Таиланда сделают все, чтобы наказание виновных не было смягчено ни при каких обстоятельствах. По его словам, они точно не получат возможности временно освободиться под залог в период судебного процесса.

Он добавил, что следствие создаст специальные группы, которые проверят все элементы доказательной базы, включая улики и показания свидетелей, самым тщательным образом, чтобы не допустить никаких, даже технических, ошибок в обвинительном заключении.

"Все руководящие сотрудники полиции и следователи, присутствовавшие на совещании, заверили меня, что будет сделано все, чтобы люди (граждане обеих стран. – Прим. ред.) не были разочарованы", – заключил премьер-министр.

В посольстве России в Таиланде также заявили агентству, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

Брат и сестра Назимовы пропали в таиландском курортном городе Паттайя. В ходе поисков обнаружили мотоцикл, принадлежащий россиянам. Он оказался закопан в водоотводном канале.

Спустя время полицейские задержали двух граждан Таиланда. Фигуранты признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Правоохранители предположили, что причиной нападения могли стать планы похитить мотоцикл россиян.

Подозреваемые указали место, где могут быть захоронены тела брата и сестры. Там полицейские обнаружили два захоронения. В одном находились два тела, в другом – еще три.