22 июля, 17:10События
Москвичам напомнили о правилах безопасности в период отпусков
Лето – время отпусков, отдыха у воды и поездок на дачу. Именно в это время возрастает риск происшествий на водных объектах и пожаров в квартирах и на загородных участках.
Как правильно подготовить жилье к отпуску, чтобы избежать пожара? Какие требования необходимо соблюдать при использовании открытого огня на даче и в бане? Где разрешено купаться и сколько в этом году организовано мест массового отдыха у воды? Соблюдение каких простых правил могут сохранить жизнь?
Об этом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Москвы Александр Лекомцев;
- заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Виталий Палыга.