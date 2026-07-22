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22 июля, 17:10

События

Москвичам напомнили о правилах безопасности в период отпусков

Москвичам напомнили о правилах безопасности в период отпусков

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Лето – время отпусков, отдыха у воды и поездок на дачу. Именно в это время возрастает риск происшествий на водных объектах и пожаров в квартирах и на загородных участках.

Как правильно подготовить жилье к отпуску, чтобы избежать пожара? Какие требования необходимо соблюдать при использовании открытого огня на даче и в бане? Где разрешено купаться и сколько в этом году организовано мест массового отдыха у воды? Соблюдение каких простых правил могут сохранить жизнь?

Об этом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Москвы Александр Лекомцев;
  • заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Виталий Палыга.

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