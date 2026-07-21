Мошенники в РФ стали выманивать деньги у пенсионеров, обещая компенсацию за лекарства

Мошенники в России выманивают деньги у пенсионеров под видом компенсации за некачественные лекарства. Сначала звонит подставной следователь и говорит, что купленные медикаменты ядовиты и требует написать заявление на производителя. Затем к делу подключается фейковый адвокат, который помогает открыть счет для получения компенсации.

Потом пенсионеру снова звонит следователь и угрожает уголовной ответственностью, заявляя, что перевод средств был оформлен неверно. Аферист требует выполнять все его указания, включая перевод личных сбережений на сторонние счета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.