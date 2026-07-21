Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники в РФ стали выманивать деньги у пенсионеров, обещая компенсацию за лекарства

Мошенники в РФ стали выманивать деньги у пенсионеров, обещая компенсацию за лекарства

"Московский патруль": бойцы Росгвардии отработали эвакуацию раненого и штурмовые операции

Москвичам напомнили о правилах безопасности на водных объектах

Мошенники начали предлагать москвичам установить якобы обновление ЕМИАС

Мошенники начали обманывать московских подростков с iPhone

Мошенники предлагают москвичам оформить зарубежные виртуальные карты

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с обновлением счетов

Мошенники стали красть деньги, используя сервисы для поиска попутчиков

Мошенники стали звонить жертвам от имени Госархива и выманивать код из СМС

Мошенники активизировали продажу фальшивых билетов на летние мероприятия

Мошенники в России выманивают деньги у пенсионеров под видом компенсации за некачественные лекарства. Сначала звонит подставной следователь и говорит, что купленные медикаменты ядовиты и требует написать заявление на производителя. Затем к делу подключается фейковый адвокат, который помогает открыть счет для получения компенсации.

Потом пенсионеру снова звонит следователь и угрожает уголовной ответственностью, заявляя, что перевод средств был оформлен неверно. Аферист требует выполнять все его указания, включая перевод личных сбережений на сторонние счета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоМаксим ШаманинПолина Брабец

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

Как правильно посещать с собакой pet-friendly места?

Если собака крупнее 5 килограммов, она должна быть на поводке и в наморднике

В кафе и других общественных местах собаке не разрешается находиться на сиденьях для людей

Читать
закрыть

Почему москвичи стали активно бронировать грибные туры?

Спрос на грибные туры объясняется незнанием местности

Эксперты уверены: это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния

Читать
закрыть

На что указывают отставки в украинской армии?

Александр Сырский официально уволен с поста главнокомандующего ВСУ

Эксперты уверены: отставка связана с борьбой за бюджет Минобороны Украины

Читать
закрыть

Какие привычки помогут сохранить мозг здоровым на долгие годы?

Мозг и голову важно беречь от травм с раннего возраста

Важно вести активный образ жизни, правильно питаться и исключить вредные привычки

Читать
закрыть

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика