"Московский патруль": мошенники убедили пенсионерку отдать 900 тысяч рублей

Полицейские в Москве задержали девушку, которая помогала телефонным мошенникам обманывать пенсионеров. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлен момент, когда пожилая женщина передает подозреваемой почти 900 тысяч рублей.

Перед этим злоумышленники по телефону убедили пенсионерку, что от ее имени якобы оформили важные документы, а сбережения необходимо срочно проверить. После получения денег девушка, как считают следователи, конвертировала их в криптовалюту и получила вознаграждение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".