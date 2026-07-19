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Новости

19 июля, 10:00

Происшествия

Новости регионов: улицы Каменска-Уральского оказались затоплены из-за ливней

Новости регионов: улицы Каменска-Уральского оказались затоплены из-за ливней

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В Каменске-Уральском Свердловской области оказались затоплены отдельные участки дорог. Это произошло из-за сильных дождей. Жители передвигаются по городу на лодках и сапбордах. Из-за непогоды также пришлось отказаться от проведения мероприятий фестиваля "Город счастливых семей". Автоинспекторы вынуждены перекрыть движение на ряде улиц. По данным синоптиков, погода в регионе начнет улучшаться с 21 июля.

Около 80 человек, в том числе 21 ребенок, отравились на базе отдыха в Ставропольском крае. Шестерым пострадавшим потребовалась госпитализация. По предварительным данным, причиной массового отравления стал возбудитель сальмонеллеза, который выявили в продуктах питания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас турбазу проверяют, а туристы пытаются отменить бронирование.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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