10 июля, 11:30Происшествия
Водитель "Газели" спровоцировал ДТП на Нижегородской улице в Москве
Водитель "Газели" нарушил правила дорожного движения, резко перестроился в полосу движения автобуса и спровоцировал аварию на Нижегородской улице в Москве.
Начальник пресс-службы Мосгортранса Герман Иванов сообщил, что компания будет добиваться привлечения водителя грузовика к ответственности и потребует полного восстановления поврежденного автобуса.
Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура столицы взяла под контроль расследование обстоятельств ДТП.
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