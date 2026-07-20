Москвич купил золотые слитки на 30 млн руб и отдал их мошенникам

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В Москве мужчина купил золотые слитки на сумму свыше 30,6 миллиона рублей и отдал их мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД России.

В полицию района Бирюлево Восточное обратился 59-летний москвич. Он рассказал, что ему несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных госструктур.

Злоумышленники заявили, что для сохранности сбережений необходимо приобрести драгоценный металл. Мужчина доверился им, купил слитки общим весом 2,5 килограмма и отдал их прибывшему курьеру.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. На улице Анны Михайловой задержали 21-летнюю жительницу Москвы, которая выполняла роль курьера. Выяснилось, что слитки она оставила в тайнике, место которого ей указал организатор схемы.

Следователь завел уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемую заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все эпизоды ее противоправной деятельности, а также соучастники и организаторы преступления.

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