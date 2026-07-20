Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 13:27

Происшествия

Москвич купил золотые слитки на 30 млн руб и отдал их мошенникам

Фото: 123RF.com/wirestock

В Москве мужчина купил золотые слитки на сумму свыше 30,6 миллиона рублей и отдал их мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД России.

В полицию района Бирюлево Восточное обратился 59-летний москвич. Он рассказал, что ему несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных госструктур.

Злоумышленники заявили, что для сохранности сбережений необходимо приобрести драгоценный металл. Мужчина доверился им, купил слитки общим весом 2,5 килограмма и отдал их прибывшему курьеру.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. На улице Анны Михайловой задержали 21-летнюю жительницу Москвы, которая выполняла роль курьера. Выяснилось, что слитки она оставила в тайнике, место которого ей указал организатор схемы.

Следователь завел уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемую заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все эпизоды ее противоправной деятельности, а также соучастники и организаторы преступления.

Ранее молодой репетитор из Красноярска попытался украсть 1 040 евро у семьи в центре Москвы. Находясь в их квартире, он достал конверт из сейфа, ключи от которого всегда были на виду. Правонарушение зафиксировала камера видеонаблюдения. В отношении преподавателя возбудили уголовное дело.

Читайте также


происшествиягород

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика