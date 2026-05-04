Телефонные мошенники стали выманивать у детей данные их соцсетей

Злоумышленники стали выпрашивать у детей данные для входа в их соцсети, а после писать их родителям и выманивать деньги, запугивая, что ребенок находится в опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный центр помощи "Спас Град".

По данным организации, активные действия мошенников сейчас затрагивают именно детей, так как взрослые стали более осторожными с незнакомыми звонками и сообщениями.

Заполучив под различными предлогами доступ к аккаунту ребенка, злоумышленники начинают общаться с родителями прямо с его страницы. В такой переписке они запугивают взрослых тем, что с их сыном или дочерью может случиться беда, и под этим давлением требуют перевести деньги.

Ранее в центре "Спас Град" предупредили, что мошенники начали убеждать детей уходить из дома и требовать у их родителей выкуп. Они находят жертв среди несовершеннолетних в онлайн-играх, предлагая им совершить покупку.

Как только ребенок оплачивает товар, злоумышленники начинают запугивать его тем, что деньги якобы ушли запрещенной организации и теперь родителям грозит уголовное дело.