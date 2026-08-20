Новости мира: 17 деревень затопило после ливней на севере Таиланда

Масштабное наводнение произошло на севере Таиланда. После ливней под водой оказались 17 деревень в провинции Нан. В пострадавших районах проходит массовая эвакуация граждан.

С пляжей испанской Сеуты принудительно выселяют около 4 тысяч марокканских мигрантов. Операцию проводят полиция и гражданская гвардия страны. МВД Испании заявило, что планирует перевезти марокканцев во временные центры размещения в городе. После этого рассмотрят их заявления о предоставлении убежища.

Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 319, сообщила местная служба управления рисками стихийных бедствий. Еще 260 человек числятся пропавшими без вести. Пострадали более 4,5 тысячи человек.

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