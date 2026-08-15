Новости мира: один человек погиб из-за лесных пожаров в Хорватии

Один человек погиб, еще более 40 получили ранения в результате лесных пожаров в Хорватии. Огонь движется в сторону курортного Омиша, сообщили местные власти. Уже эвакуировано 1 200 человек. Власти назвали пожар самым масштабным и сложным за всю историю страны. Площадь возгорания достигла 900 гектаров. Размер ущерба пока не определен.

Число погибших в результате сильного землетрясения в Индонезии увеличилось до 20 человек. На местах сильных разрушений работают экстренные службы, проводятся поисково-спасательные работы. Повреждены здания, жилые дома, образовательные и медицинские учреждения.

В Париже зафиксирована аномальная жара. Пик температуры воздуха в эти дни достигает 39 градусов. Несколько туристических объектов и памятников, в том числе Эйфелеву башню, решили полностью или частично закрыть ради обеспечения безопасности. В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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