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14 августа, 08:30

Происшествия

Новости мира: пять человек погибли в Чаде из-за наводнения

Новости мира: пять человек погибли в Чаде из-за наводнения

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В Чаде из-за наводнения погибли пять человек. Проливные дожди затопили провинцию Вадаи, под водой оказались целые города. Спасатели эвакуируют местных жителей в безопасные районы.

В Хорватии из-за крупного пожара перекрыли участок автомагистрали и эвакуировали жителей и туристов. Огонь охватил сосновый лес и распространяется в сторону жилых домов и отелей. С рассветом к тушению привлекли авиацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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