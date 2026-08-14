Новости мира: пять человек погибли в Чаде из-за наводнения

В Чаде из-за наводнения погибли пять человек. Проливные дожди затопили провинцию Вадаи, под водой оказались целые города. Спасатели эвакуируют местных жителей в безопасные районы.

В Хорватии из-за крупного пожара перекрыли участок автомагистрали и эвакуировали жителей и туристов. Огонь охватил сосновый лес и распространяется в сторону жилых домов и отелей. С рассветом к тушению привлекли авиацию.

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