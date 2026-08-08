Новости мира: Испания ввела пограничный контроль с Италией

Испания временно ввела пограничный контроль для всех, кто приезжает из Италии на машинах, самолетах или кораблях. Меры приняли после того, как итальянские власти ввели усиленный контроль для пассажиров, прибывающих из Испании.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Город Бауанг на Филиппинах частично оказался затоплен из-за сильных дождей. По данным местных властей, в результате наводнения погибли не менее 6 человек.

В Барселоне толпа штурмом взяла мексиканский ресторан, где продавали шаурму всего за 1 евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.