Путин объявил о новых кадровых назначениях в ВС РФ

Владимир Путин сообщил о решении сосредоточить все службы тыла "в одних руках". На эту должность назначен Валерий Солодчук. Об этом президент рассказал на встрече с руководством Минобороны РФ.

По словам главы государства, Солодчук – один из наиболее талантливых командиров. Кроме того, Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Иванаева, ранее возглавлявшего группировку "Восток", командующим группировкой "Центр" в зоне СВО.

Также Путин заявил о создании войск беспилотных систем. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.