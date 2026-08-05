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05 августа, 14:15

Политика

Путин объявил о новых кадровых назначениях в ВС РФ

Путин объявил о новых кадровых назначениях в ВС РФ

Путин заявил, что войска беспилотных систем создадут в России

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Владимир Путин сообщил о решении сосредоточить все службы тыла "в одних руках". На эту должность назначен Валерий Солодчук. Об этом президент рассказал на встрече с руководством Минобороны РФ.

По словам главы государства, Солодчук – один из наиболее талантливых командиров. Кроме того, Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Иванаева, ранее возглавлявшего группировку "Восток", командующим группировкой "Центр" в зоне СВО.

Также Путин заявил о создании войск беспилотных систем. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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