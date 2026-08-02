День ВДВ и Ильин день отметят в Москве 2 августа. Военнослужащие и ветераны утром соберутся в центре города. На 11:00 запланирован крестный ход по Ильинке до Красной площади. Затем у стен Кремля состоятся показательные выступления.

После торжества переместятся в "Зарядье". Там пройдет чествование ветеранов и концерт. Главной неофициальной площадкой праздника традиционно станет Парк Горького. Там голубые береты встречаются каждый год.

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