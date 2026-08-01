Программа реновации завершена в 12 районах Москвы

Программе реновации в Москве исполнилось 9 лет. За это время в столице построили более 8 миллионов квадратных метров жилья, возвели сотни новых домов, а новоселье уже отметили около 290 тысяч москвичей. Программа уже полностью завершена в 12 районах Москвы.

В городе также построили более 1 000 детских и спортивных площадок, а инженерную инфраструктуру обновили более чем в 70 районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.