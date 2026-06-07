Фестиваль ралли "Шелковый путь" прошел в "Лужниках"

7 июня на территории олимпийского комплекса "Лужники" прошел масштабный праздник автомотоспорта – фестиваль ралли "Шелковый путь". Это крупнейшее соревнование в категории ралли-рейдов, которое проводится с 2009 года. Оно включает в себя соревнования во всех существующих официальных зачетах: грузовики, автомобили, мотовездеходы, а также мотоциклы и квадроциклы.

Гостей фестиваля ждали выставки автомобилей спортивных команд ралли и уникальных кастомных машин. Все желающие могли в деталях рассмотреть гоночную технику, квадроциклы и мотоциклы. А еще – лично познакомиться со звездами автоспорта и даже почувствовать себя в роли настоящего пилота или штурмана.

Кульминацией мероприятия стала шоу-программа, во время которой участники ралли-марафона торжественно проехали через праздничную арку.

С главными героями фестиваля пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.