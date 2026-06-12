"Москва – столица спорта": фестиваль ралли "Шелковый путь" открылся в городе

Фестиваль, посвященный старту легендарного ралли "Шелковый путь", собрал поклонников авто и мотоспорта. Гости мероприятия смогли увидеть транспортные средства участников гонки и познакомиться с ними ближе, заняв место пилота.

Фестиваль позволил зрителям пообщаться с известными спортсменами, которые примут участие в соревнованиях. Для посетителей подготовили показательные выступления каскадеров на мотоциклах, продемонстрировавших навыки экстремального вождения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.