12 июня, 15:00Спорт
"Москва – столица спорта": фестиваль ралли "Шелковый путь" открылся в городе
Фестиваль, посвященный старту легендарного ралли "Шелковый путь", собрал поклонников авто и мотоспорта. Гости мероприятия смогли увидеть транспортные средства участников гонки и познакомиться с ними ближе, заняв место пилота.
Фестиваль позволил зрителям пообщаться с известными спортсменами, которые примут участие в соревнованиях. Для посетителей подготовили показательные выступления каскадеров на мотоциклах, продемонстрировавших навыки экстремального вождения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.