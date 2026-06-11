"Москва – столица спорта": неделя легкой атлетики прошла в городе

Неделя легкой атлетики прошла в столице. Мероприятия были организованы при поддержке департамента спорта Москвы и проходили в нескольких локациях, в том числе в "Лужниках".

В город приехали титулованные спортсмены, действующие олимпийские чемпионы и чемпионы различных международных турниров. Одним из главных легкоатлетических событий года стал мемориал братьев Знаменских.

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