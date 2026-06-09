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09 июня, 09:31

Спорт

Спортсмены из 50 стран примут участие в турнире "Игры будущего" в Астане

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Около 900 спортсменов более чем из 50 стран примут участие в международном турнире "Игры будущего – 2026". Об этом рассказал министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.

Мероприятие пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.

"Ожидается участие около 900 спортсменов более чем из 50 стран мира, представителей международных спортивных организаций, цифровой индустрии, средств массовой информации и болельщиков", – приводит слова Мырзабосынова РИА Новости.

По его словам, соревнования организуют на четырех спортивных объектах Астаны. Церемония открытия состоится 29 июля в ледовом дворце "Барыс Арена".

За право проведения турнира боролись Казахстан, Перу и Чили. Инициативу провести мероприятие в республике предложил президент Касым-Жомарт Токаев во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году. По словам Токаева, Казахстан активно поддерживает развитие киберспорта. Игры совмещают в себе физические и цифровые форматы.

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