09 июня, 09:31Спорт
Спортсмены из 50 стран примут участие в турнире "Игры будущего" в Астане
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Около 900 спортсменов более чем из 50 стран примут участие в международном турнире "Игры будущего – 2026". Об этом рассказал министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.
Мероприятие пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.
"Ожидается участие около 900 спортсменов более чем из 50 стран мира, представителей международных спортивных организаций, цифровой индустрии, средств массовой информации и болельщиков", – приводит слова Мырзабосынова РИА Новости.
По его словам, соревнования организуют на четырех спортивных объектах Астаны. Церемония открытия состоится 29 июля в ледовом дворце "Барыс Арена".
За право проведения турнира боролись Казахстан, Перу и Чили. Инициативу провести мероприятие в республике предложил президент Касым-Жомарт Токаев во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году. По словам Токаева, Казахстан активно поддерживает развитие киберспорта. Игры совмещают в себе физические и цифровые форматы.