Сборные России и США сыграют в хоккей в "Лужниках" 1 июля

Хоккейный матч сборных США и России пройдет в "Лужниках" 1 июля. Игра будет приурочена к 250-летию подписания Декларации независимости США.

Как пояснил руководитель спортивной редакции телеканала Москва 24 Николай Яременко, на таком серьезном уровне российско-американские хоккейные матчи не проходили давно. По его словам, это не уровень НХЛ или КХЛ, однако сама инициатива важна как шаг спортивного обмена между странами.

Он также отметил, что это шаг к полному возвращению российских спортсменов на международную арену. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.