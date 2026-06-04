На севере Москвы 6 и 7 июня изменится схема движения трамваев

На севере Москвы 6 и 7 июня временно изменят маршруты общественного транспорта. Трамваи не будут ходить до станции метро "Новослободская", а маршрут № 50 будет следовать до Белорусского вокзала. Для удобства пассажиров запустят автобус № 050к, который свяжет "Новослободскую" с остановкой "МИИТ".

Изменения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей. В будни движение трамваев вернется к обычному графику.

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