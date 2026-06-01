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Новости

01 июня, 14:00

Спорт

Около 1,5 млн человек стали зрителями чемпионского парада "Арсенала" в Лондоне

Около 1,5 млн человек стали зрителями чемпионского парада "Арсенала" в Лондоне

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Около 1,5 миллиона человек стали зрителями масштабного чемпионского парада в Лондоне, посвященного победе "Арсенала" в Английской премьер-лиге. Игроки и тренерский штаб клуба проехали по городу на открытых автобусах, участие в праздновании также приняла женская команда, ранее завоевавшая Кубок чемпионов FIFA.

Мероприятие прошло несмотря на поражение "Арсенала" от ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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