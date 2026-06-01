01 июня, 08:00В мире
Новости спорта: в Казахстане оштрафовали водителя автобуса с фанатами "Арсенала"
В казахстанском городе Актау болельщики клуба "Арсенал" устроили ночной чемпионский парад на двухэтажном автобусе. Полиция не разделила радость фанатов и оштрафовала водителя.
В Альпах парапланеристка выжила после столкновения с самолетом. Она успела раскрыть запасной парашют и получила легкие травмы.
На первой "стероидной Олимпиаде" в Лас-Вегасе победу в забеге на 100 метров среди женщин одержала спортсменка Тристан Эвелин из Барбадоса. Она не использовала разрешенный участникам допинг и получила приз в размере 250 тысяч долларов.
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