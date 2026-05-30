30 мая, 23:30
Сафонов стал первым россиянином, ставшим двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу
Матвей Сафонов стал первым россиянином, ставшим двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу. Сафонов является вратарем французского клуба "Пари Сен-Жермен".
30 мая в Будапеште ПСЖ одержал победу в серии пенальти над "Арсеналом" и во второй раз в своей истории завоевал трофей Лиги чемпионов.
Сафонов впервые участвовал в победном матче турнира в 2025 году, когда парижская команда обыграла "Интер" со счетом 5:0. Хотя он был в заявке на тот матч, на поле спортсмен не вышел. В этом же году российский футболист провел весь финальный матч.
