30 мая, 23:30

Спорт

Сафонов стал первым россиянином, ставшим двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу

Матвей Сафонов стал первым россиянином, ставшим двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу. Сафонов является вратарем французского клуба "Пари Сен-Жермен".

30 мая в Будапеште ПСЖ одержал победу в серии пенальти над "Арсеналом" и во второй раз в своей истории завоевал трофей Лиги чемпионов.

Сафонов впервые участвовал в победном матче турнира в 2025 году, когда парижская команда обыграла "Интер" со счетом 5:0. Хотя он был в заявке на тот матч, на поле спортсмен не вышел. В этом же году российский футболист провел весь финальный матч.

