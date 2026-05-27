"Новости дня": москвичи смогут посетить бесплатные тренировки на свежем воздухе

С наступлением календарного лета москвичи смогут бесплатно тренироваться на свежем воздухе. В рамках проекта "Мой спортивный район" доступны занятия по разным видам спорта, в том числе фитнесу, футболу, баскетболу, настольному теннису и роллер-спорту.

Тренировки будут проходить на 140 площадках по всему городу. Любителей активного образа жизни ждут на ВДНХ, в "Лужниках", "Коломенском", а также на стадионах, во дворах и парках. Возобновит работу также спецпроект "На высоте".

Подробнее – в программе "Новости дня".