Лондонский "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет

5 мая лондонский "Арсенал" дома победил мадридский "Атлетико" со счетом 1:0 в ответном полуфинале Лиги чемпионов и по сумме двух встреч стал первым финалистом турнира. Таким образом, "канониры" примут участие в главном матче впервые за 20 лет. О большом успехе команды Микеля Артеты расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



"Арсенал" и "Атлетико" – проповедники оборонительного силового футбола – в первом полуфинале в Мадриде разошлись миром 1:1. При этом у команды Диего Симеоне были свежи воспоминания от предыдущей поездки в Лондон в октябре 2025 года: тогда еще на Общем этапе "канониры" дома прибили "матрасников" 4:0.

Выяснилось, что перед ответным полуфиналом испанский клуб даже поменял отель в столице Англии. Симеоне спросили на предматчевой пресс-конференции, не суеверие ли это, на что коуч отшутился: мол, в другой гостинице было просто дешевле, а сейчас денег хватило на вариант посолиднее. Правда, толком отдохнуть испанцам англичане не дали: фанаты "Арсенала" выяснили, что это за отель, и устроили под окнами фейерверки. Само собой, представители "Атлетико" пожаловались в УЕФА, но разбираться федерация будет долго, а матч-то уже вот он.

Повлиял этот фактор или нет, но "матрасники" в первом тайме выглядели на удивление сонными. Да, феерии в атаке от команды Симеоне особо и не ждут – стиль не тот, но даже для такого рисунка подходов к владениям Давида Райи было уж больно мало. Собственно, голкипер "Арсенала" толком и не вступил в игру – просто не было ударов в створ.

"Канониры" же преуспели впереди куда больше. Да, тоже без россыпи голевых шансов, но с одним, тем самым, если не золотым, то как минимум с отливом. Под занавес первого тайма форвард хозяев Виктор Дьекереш блестяще открылся под передачу из глубины, чем заставил вратаря "Атлетико" Яна Облака покидать створ, сокращая дистанцию. Швед перевел на другой фланг, найдя радиоуправляемой передачей Леандро Троссарда. Облак к тому моменту вернулся во вратарскую, но помогло ему это мало: Троссард сделал пару замахов и пробил в дальний, голкипер вступил в игру, но выбил мяч прямо на ногу Букайо Саке. Капитан "Арсенала" добил сферу в сетку, чем привел в экстаз переполненный стадион – 1:0.

В тайме втором "Атлетико" проснулся, причем практически тут же чуть не вернул счет по сумме двух встреч в равновесие. На 52-й минуте нападающий и по совместительству сын главного тренера Джулиано Симеоне едва не порадовал отца, подловив "Арсенал" на редкой неразберихе у своей штрафной. Форвард обыграл Райу и уже видел мяч в воротах, однако защитник "канониров" Габриэл Магальяэс успел навязать борьбу и выбить снаряд из ног аргентинца. Правда, как утверждает специализированный портал Archivo VAR, главный арбитр встречи Даниэль Зиберт должен был назначать пенальти. Чего в реальности не произошло.

Чуть позже "Атлетико" еще и нанес один из двух ударов в створ: легенда "матрасников" Антуан Гризман, проводящий последний сезон в их футболке, пальнул низом, но терпимо для голкипера хозяев. На подборе, правда, француза подрезали, однако пенальти не случился – чуть раньше Зиберт усмотрел нарушение правил в другом эпизоде.



Но, пожалуй, на этом полномочия "Атлетико" все: дальше верховодили только подопечные Микеля Артеты. Лишь каким-то чудом счет не стал 2:0 после того, как вышедший на замену крайний защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье вырезал подачу в центр штрафной на Дькереша, однако швед умудрился зарядить над перекладиной. Досадный огрех, но лишь небольшое темное пятно на светлом фоне его действий в столь важнейшей встрече: Виктор постоянно оказывал давление на защиту "Атлетико" и создавал опасность впереди как для себя, так и партнеров.

Лондонцы дотерпели, благодаря чему оформили первый выход в финал Лиги чемпионов за последние 20 лет и второй за всю историю клуба. Та битва против "Барселоны" для команды, которой руководил великий Арсен Венгер, обернулась поражением. Микель Артета добыл для "пушкарей" шанс взять долгожданный титул, да еще и продолжает борьбу за золотой дубль: с учетом осечек "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге (АПЛ), лидирующие в таблице лондонцы чуть увеличили отрыв от банды Пепа Гвардиолы. Реально, ситуация для "Арсенала": все или ничего.



Микель Артета главный тренер лондонского "Арсенала" Горд и рад за всех. Ждатьпришлось долго, и я счастлив, что мы этого добились на глазах у своих болельщиков. Сегодня они нами гордятся. "Атлетико" – боевитая команда, провела много подобных матчей. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо было удерживать преимущество и терпеть. Мы показали зрелось.

"Канониры" стали первым клубом АПЛ за последние три сезона, который выходит в главный матч ЛЧ. А вот команды Ла Лиги не пробиваются туда уже два года, и это после того, как ранее у испанских коллективов было 7 побед за 11 лет.

При этом "Арсенал" Артеты попутно устанавливает выдающиеся результаты. Во-первых, победа над "Атлетико" стала для них 41-й в нынешнем сезоне, что является повторением клубного рекорда. Во-вторых, голкипер Давид Райя провел уже девятый "сухой" матч в нынешнем розыгрыше ЛЧ, что удавалось доселе лишь трем игрокам его амплуа. Более того, "Арсенал" провел уже 30 матчей на ноль в сезоне – ничего подобного не случалось с сезона 1993–1994.

Более того, "пушкари" не проигрывают в ЛЧ уже 14 встреч, добыв за это время 11 побед и 3 ничьи. Артета стал первым тренером в истории клуба, кто сумел добраться до такого достижения, а его команда – единственная из оставшихся в гонке за титулом, кто не знает вкуса поражений.

Но станет ли победным 15-й матч, зависит не только от главного тренера "Арсенала", но и соперника по финалу. А определится он уже 6 мая: "Бавария" и ПСЖ после 4:5 в Париже постараются дать концерт на бис в Мюнхене.

