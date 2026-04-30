Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 01:08

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

Два – с пенальти, ноль – с игры: как "Атлетико" и "Арсенал" провели первый полуфинал ЛЧ

29 апреля мадридский "Атлетико" дома сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Причем оба мяча были забиты с пенальти. Однако есть мнение, что главный арбитр встречи Данни Маккели лишил "канониров" шанса пробить еще один 11-метровый. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images/Alberto Gardin

Полуфинальные пары в нынешнем сезоне Лиги чемпионов четко разделились по стилистическим особенностям. ПСЖ и "Бавария", которые выдали спектакль накануне (5:4), нацелены на созидание, мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" – про разрушение.

При этом "матрасников" под руководством Диего Симеоне принято считать "автобусной" командой разве что по инерции: упор на оборону и контратаки хоть и остался, но в то же время испанцы со временем стали действовать впереди более разнообразно. "Арсенал" Микеля Артеты в этом плане стилистически очень похож на своего соперника, и поэтому многие ожидали увидеть в этой паре скучный футбол с просиживанием в окопах.

Тем более, что по весне оба коллектива в скверной форме. Почти синхронно, начиная с конца марта, результаты "Атлетико" и "Арсенала" заметно ухудшились: первые одержали всего две победы в девяти играх при шести поражениях, вторые – две в семи при четырех фиаско. В то же время, если "матрасники" в своем чемпионате давно не претендуют на первое место, то вот "канониры" в АПЛ шли с комфортным отрывом от "Манчестер Сити", но растеряли весь гандикап и рискуют упустить долгожданный титул.

С точки зрения цифр, первый тайм в плане зрелищности и правда получился не выдающимся: всего два удара в створ на двоих, причем первый в исполнении форварда "Атлетико" Хулиана Альвареса полетел в сторону голкипера "Арсенала" Давида Райи только на 18-й минуте. А вот второй – английский – сразу стал голевым. В конце 45-минутки появился повод для пенальти: защитник хозяев Давид Ганцко в своей штрафной толкнул в спину форварда гостей Виктора Дьекереша. Сам швед реактивным выстрелом переиграл вратаря испанцев Яна Облака – 1:0.

В остальном же – удушающий прессинг с обеих сторон и оборона низким блоком едва ли не всеми имеющимися силами. Настоящая пытка для атакующих футболистов: даже индивидуально сильные игроки задыхались в такой духоте, творить в подобной атмосфере невероятно тяжело. Однако сам темп матча и количество единоборств в минуту времени не давали поводов зевать вечером среды.

"Атлетико" все же начал находить бреши в обороне "Арсенала" с завидной по такому сценарию встречи регулярностью. На 53-й минуте футболисты Артеты вообще допустили сразу два удара по воротам Райи подряд: для начала от защитников удрал Адемола Лукман и пробил прямо в голкипера, а добивание набежавшего вторым темпом Антуана Гризманна заблокировали защитники.

Но после розыгрыша последовавшего вслед за этим эпизодом углового арбитр из Нидерландов Данни Маккели поставил второй пенальти: хавбек хозяев Маркос Льоренте бил от газона из-за штрафной, а мяч рикошетом прилетел в руку защитнику "Арсенала" Бену Уайту. Хулиан Альварес с точки не промазал – 1:1. При этом аргентинец достиг значимой цифры – 25-й гол в 41-м для себя матче Лиги чемпионов. Таким образом, он добрался до этой отметки быстрее всех южноамериканцев в истории турнира. Да, да, даже Лионеля Месси, который точно пробил в 25-й раз только в 42-й встрече.

Фото: Getty Images/ Angel Martinez

На 63-й минуте "Атлетико" и вовсе мог выходить вперед, но удар Гризманна полетел в штангу. Да и симпатичный момент снова возник у Лукмана на 73-й: Адемола выгрыз мяч в штрафной почти по центру, однако выстрелил прямо в голкипера.

Но "Арсенал" – это не просто про оборону, но еще и про терпение. "Канониры" переждали темные времена, пошли накатом в последнюю 15-минутку и были очень-очень близки к успеху. Пожалуй, это самый скандальный эпизод матча: вышедший на замену вингер англичан Эберечи Эзе готовился принять мяч в штрафной и даже коснулся его, но ему на голеностоп наступил Ганцко, который "привез" и первый пенальти. Маккели сначала указал на точку, но затем ассистенты позвали его к монитору. После чего арбитр свой же вердикт отменил.

Почему – миллионы домыслов, так как, в отличие от той же родной там Российской Премьер-лиги, судьи в Лиге чемпионов свои решения на весь стадион не объявляют. Одна из распространенных версий – Эзе "дорисовал" эпизод: касание шипов Ганцко ноги англичанина было в воздухе, а не на траве, что преуменьшает серьезность контакта. Но есть и другая, более прозаичная, – арбитры тупо ошиблись. Как бы там ни было, третьего пенальти не случилось.

Как, собственно, и новых голов в этом яростном противостоянии двух перепахивающих поле команд. До конца встречи "Арсенал" и "Атлетико" обошлись парочкой полумоментов, оставив разборки на вторую встречу в Лондоне 5 мая.

"Я вернулся в раздевалку, поговорил с ребятами, мы вместе пересмотрели эпизод с не назначенным пенальти − и я крайне разочарован и раздражен! Это было против правил, я не понимаю решения арбитра. Я очень расстроен!" – выдал монолог Артета журналистам после матча.

Было ли в итоге скучно, как ожидали многие? Ни в коем разе. Да, матч ПСЖ и "Баварии", по меткому выражению экс-форварда "Пармы" Алессандро Мелли, был похож на баскетбол, а в этой паре лично я увидел что-то из UFC. Словно Хабиб Нурмагомедов вышел в октагон против Ислама Махачева. Это не всегда про зрелище, но всегда про мощь и умение давить. Наоборот, даже круто, что в полуфиналах сложился такой контраст.

Невероятно интересно, кто же из битвы двух пахарей выйдет в главный матч турнира в Будапеште. Драться "Арсенал" и "Атлетико" совершенно точно будут в мясо.

Камзин Никита

спортистории

