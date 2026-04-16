ПСЖ Сафонова сыграет против "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов

15 апреля состоялись заключительные ответные четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. "Арсенал" в прагматичном стиле прошел "Спортинг" по сумме двух встреч, а "Бавария" в фестивальном матче с семью голами была сильнее мадридского "Реала". Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Арсенал" (Англия) – "Спортинг" (Португалия) – 0:0 (первый матч 1:0)

Первая игра лондонцев и лиссабонцев, в отличие от других четвертьфинальных пар, прошла скромно с точки зрения счета. Лишь в концовке встречи на стадионе "Спортинга" англичане реализовали более высокий класс, забив единственный мяч усилиями Кая Хаверца.

Перед ответным матчем наставник португальцев Руй Боржеш, отвечая на вопрос о разнице в уровне игроков, выдал базу.

"Мерседес" и "Пежо" могут разогнаться до 200 километров в час, но первый стоит вдвое дороже. Главное – знать дороги и короткие пути" – заявил специалист журналистам.

Однако, судя по скоростям, на которых команды выдали первый тайм, на поле выкатились "малолитражки". Медленный, размеренный, усыпляющий темп, и всего один удар в створ на двоих. В первую очередь, более мощного перфоманса ждали от "Арсенала", однако команда Микеля Артеты в последнее время не сказать что на ходу: поражение в финале Кубка лиги, вылет из Кубка Англии, поражение от аутсайдера Премьер-лиги "Борнмута" за несколько дней до ответного четвертьфинала ЛЧ. Эта машина явно нуждается в ТО.

Пожалуй, в такой ситуации главным для лондонцев было – не пропустить. Команда Артеты умеет сыграть прагматично, пусть даже против "Спортинга", который, как ни крути, в этой паре был андердогом. Всего один удар в створ у "Арсенала" за весь матч, из очень опасного – разве что удар в штангу ближе к концу второй 45-минутки. Сонное царство, в котором, как ни крути, "канониры" по сумме двух встреч были королями.

Португальцы тоже не слишком преуспели в атаке, хоть и не оставляли голкипера хозяев Давида Райю в совсем уж расслабленном состоянии. Но их сказка в этой Лиге чемпионов завершена: было в ней и место в топ-8 по итогам Общего этапа, и героический камбэк в битве с норвежским "Буде Глимт" в 1/8 финала (поражение 0:3 в первой игре и победа 5:0 во второй). Но на этом все: спасибо и удачи!

"Бавария" (Германия) – "Реал Мадрид" (Испания) – 4:3 (первый матч 2:1)

В отличие от осторожничавших "Арсенала" и "Спортинга", в этой паре искры летели направо и налево. В первой встрече "Бавария" умудрилась увезти победу с "Сантьяго Бернабеу" 2:1, при этом чудо-матч выдал легендарный голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер. В активе 40-летнего вратаря целых девять сейвов – никто из его коллег по цеху не совершал больше в матчах против мадридского "Реала" в плей-офф Лиги чемпионов.

Однако если в первой игре Нойер подчищал огрехи команды, то в ответной встрече в Германии уже команда пыталась подчистить за своим капитаном. Каким бы ни был план главного тренера "Баварии" Венсана Компани на эту встречу, он был подпорчен уже на 35-й секунде встречи: немецкий вратарь как обычно вышел за пределы штрафной разгонять атаку, но пасуя низом на правый фланг, случайно отдал чужому. Турецкий вингер "Реала" Арда Гюлер без раздумий пробил в касание и запустил мяч в сетку по причудливой траектории – 1:0 в пользу "сливочных".

Но уже на 6-й минуте стал ясно, что игрушка фанатов ждет знатная: стандарт хозяев, полузащитник Александар Павлович умудрился расположиться во вратарской так, что и защитников "Реала" оттеснил, и голкиперу Андрею Лунину до мяча добраться не дал. Подача полетела немцу точно в голову, а подправить ее в сетку труда не составило – 1:1.

Примерно через 20 минут оказалось, что Нойер не израсходовал лимит огрехов. Все тот же Арда Гюлер закрутил мяч в створ прямым ударом со штрафного, вратарь "Баварии" до него вроде как и дотянулся, но в конечном счете улетел в сетку вместе со сферой. Но и эту ошибку на 38-й минуте перекрыл точный выстрел форварда немцев Харри Кейна – уже 2:2.

А уж совсем весело стало на 42-й: все тот же Кейн неуклюже принял мяч в середине поля, "Реал" сотворил перехват и разогнал контратаку, которую завершил вылетевший один на один с Нойером Килиан Мбаппе – 3:2 в пользу испанцев еще до перерыва! Причем для француза этот гол стал 10-м на выезде в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов: теперь это новый рекорд турнира.

Эталонно команды развлекали публику и во второй половине встречи, но по-настоящему ключевых событий все же пришлось подождать. Когда на горизонте уже замаячил овертайм, главный арбитр встречи Славко Винчич жесточайше наказал вышедшего на замену полузащитника "Реала" Эдуардо Камавингу: француз не провел на поле и получаса, а заработал две желтые карточки, трансформировавшихся в красную. Причем вторую – за несдержанность, наговорив лишнего.

Дело было на 86-й минуте, а на 89-й "Бавария" закрыла многие вопросы относительно победителя: при не самой яркой игре вингер Луис Диас нашел момент для выстрела из-за пределов штрафной в дальний угол, который оказался точнейшим. А уже в добавленное время вопросы отпали все, когда в контратаке Майкл Олисе элегантно подрезал мяч в "девятку" ворот Лунина – 4:3 в пользу команды Компани!

Да, "Реал", который проваливает нынешний сезон, выдал матч жизни (причем без единого испанца в стартовом составе впервые в истории ЛЧ и Кубка европейских чемпионов), но вылет в четвертьфинале и фактически проигранная гонка "Барселоне" в чемпионате Испании (разрыв от лидирующих каталонцев составляет 9 очков) ставит жирнейший знак вопроса на перспективах Альваро Арбелоа у руля "сливочных". С молодым тренером, подхватившим команду после увольнения Хаби Алонсо, подписали контракт сразу до июня 2027 года, но есть риск, что до конца он его не доработает.

В полуфинале же "Бавария" встретится с ПСЖ, который накануне прошел "Ливерпуль", а "Арсенал" попал на мадридский "Атлетико", срезавший с дороги "Барселону". Первые матчи состоятся 28–29 апреля, вторые – 5–6 мая.

