Кержаков усомнился в идее нового лимита в российском футболе

Лимит на легионеров ужесточится в российском футболе: проект приказа Минспорт РФ опубликовал 13 апреля. Уже со следующего сезона на поле и в заявке будет на одного иностранного игрока меньше, и их количество будет постепенно сокращаться. Как на изменения отреагировали эксперты, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Исторический шанс"
Минспорт РФ анонсировал введение нового лимита на легионеров в отечественном футболе. Согласно приказу, в сезоне 2026–2027 на поле не смогут выходить более семи иностранцев, а в заявку попадут максимум 12 человек. В настоящее время и там, и там может находиться на одного спортсмена с заграничным паспортом больше.
В последствии их число также будет сокращаться: в сезоне 2027–2028 формула составит 6+13, а в чемпионате 2028–2029 – 5+12. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, инновации пойдут футболу на пользу.
Также Дегтярев напомнил, что изменения анонсировались заранее, так что клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) получили время на подготовку. Осенью 2025 года министр объяснял в колонке для газеты "Коммерсант", что легионеров в футболе много, и они отнимают игровое время у отечественных спортсменов.
"Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается – с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо", – подчеркнул тогда Дегтярев.
Привел он и другие цифры: в частности, летом 2025 года клубы РПЛ потратили на легионеров 13 миллиардов рублей. Это, по его словам, сопоставимо с бюджетами Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара и Нефтеюганска.
"По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 миллиарда рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам", – указал глава Минспорта.
При этом он напомнил, что у многих богатых российских клубов спонсорами являются госкомпании.
"Мы должны направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт. Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола" – написал Дегтярев.
По его мнению, ужесточение лимита "станет шагом к честной конкуренции, устойчивому развитию, а также важной инвестицией в детско-юношеский спорт, будущее национальной сборной и доверие миллионов болельщиков".
В то же время источники портала "Чемпионат" сообщали в ноябре 2025 года, что новый лимит планировали ввести еще перед стартом сезона 2025–2026, однако тогда Дегтярева смог переубедить глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Посредником в переговорах же якобы был помощник президента РФ Алексей Дюмин.
В настоящее время, согласно данным портала transfermarkt, в десятку самых дорогих игроков РПЛ входят сразу шесть легионеров. В частности, самым дорогим является колумбийский форвард "Зенита" Джон Дуран, чья трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. На один миллион евро дешевле вингер петербуржцев и сборной Бразилии Луис Энрике. Кроме них, в десятке еще три игрока сине-бело-голубых, и все – бразильцы: полузащитники Вендел (15 миллионов евро) и Джон Джон (16 миллионов), а также вингер Педро (17 миллионов).
При этом в топ-10 есть и россияне: форвард "Динамо" Константин Тюкавин (15 миллионов евро), полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (20 миллионов) и полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков (25 миллионов). Также в списке есть армянский полузащитник "Краснодара", воспитанник клуба Эдуард Сперцян (25 миллионов евро), однако по регламенту граждане стран ЕАЭС легионерами не считаются.
"Я вообще против лимита"
Нововведения Минспорта поддержали в Госдуме. В частности, депутат Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что лимит на легионеров уместен, так как в России прекрасно развивается футбол. По его словам, воспитанники должны получать игровое время, а не сидеть под иностранцами на скамейке запасных.
"Наша задача – дать игрокам возможность выступать в России. Чтобы ребята не смотрели за границу. Понятно, что все мечтают играть в топовых клубах, но наш футбол сейчас прекрасно развивается, у нас прекрасный чемпионат, и стыдиться нам нечего", – сказал Свищев.
В то же время депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с агентством отметила, что команды, игра которых зависит в том числе от легионеров, могут пострадать.
Однако она подчеркнула, что с точки зрения развития футбола у россиян должно быть больше шансов выйти на поле.
"Грустно, когда талантливые игроки уезжают за границу из-за нехватки возможностей здесь или вообще заканчивают карьеру. Если говорить о развитии молодых и талантливых футболистов, то для них это, безусловно, плюс – у них появится больше шансов", – заявила Журова.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре со "Спорт-Экспрессом" обратил внимание, что всегда являлся сторонником подобных ограничений, но подчеркнул, что они должны быть разумными и постепенными.
При этом экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой вообще не увидел большого смысла в сокращении заявки всего на одного футболиста.
"Если человек сильнее, то паспорт без разницы. Искусственно тоже не надо расчищать дорогу. Давайте уберем сразу всех легионеров и останутся россияне. Они будут требовать огромных денег, а деваться некуда, придется платить. Если бы сказали, что останутся только двое или трое легионеров, тогда было бы плохо. А так все нормально", – сказал Мостовой порталу Metaratings.
А вот бывший нападающий "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков отметил в разговоре с "Чемпионатом", что вообще является противником искусственных ограничений на поле и в заявке.
Неоднократно против лимита на легионеров высказывался и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. В частности, во время интервью YouTube-каналу "Коммент.шоу" в марте 2026 года он отметил, что уже сейчас РФС тратит на Юношескую футбольную лигу 2 миллиарда рублей в год, и эта работа приносит свои плоды.
"Играют лучшие, невзирая на паспорт, как это происходит в Англии. У них там ограничения, якобы он (иностранный игрок. – Прим. ред.) должен сыграть за сборную сколько-то процентов матчей, но потом, когда время прошло, уже не нужно. Якобы они защищают свой рынок, но играет один англичанин, не в одной команде, в большинстве. Как они защищают свой рынок тогда? Никак. Тогда о чем мы говорим? Я в 2008 году готов был дискутировать, дискутировал, и толку-то?" – сказал Карпин.
Однако экс-нападающий "Зенита" Алексей Гасилин заявил "Советскому спорту", что лимиту на легионеров вообще придается слишком большое значение.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings и вовсе констатировал: кто бы какие мнения ни высказывал, изменения неизбежны.
"В свое время Сергей Михалков написал текст гимна России и говорил, что слова может и так себе, но слушать будете стоя. Все равно лимит будет ужесточен. В этой ситуации, наверное, шаг необходимый", – сказал эксперт.
А футбольный функционер Тимур Лепсая в своем телеграм-канале назвал предложенный лимит "победой здравого смысла". Правда, в то же время попросил теперь не менять эти правила "хотя бы лет пять".
Однако ранее некоторые эксперты, как и Александр Мостовой, высказывали опасения, что с учетом недостатка качественных российских футболистов цены на них с введением нового лимита серьезно вырастут. На этом фоне 13 апреля "Чемпионат" со ссылкой на источники опубликовал детали переговоров о новом контракте с форвардом "Локомотива" Дмитрием Воробьевым. По данным издания, действующий договор предполагает зарплату в 6 миллионов рублей в месяц, и клуб готов повысить сумму до 10 миллионов. Однако сторона футболиста якобы требует еще больше – 15 миллионов рублей.
О "перегретом" рынке еще только на фоне разговоров о введении нового лимита в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!" рассказывал и главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. На вопрос, рассматривалась ли в зимнее межсезонье покупка россиян, наставник действующих чемпионов России отметил, что услышав порядок цен, понял, что сделать такой трансфер будет сложно.
И это говорил наставник далеко не самого бедного клуба РПЛ, созданного бизнесменом Сергеем Галицким. Есть ощущение, что с теперь уже официальным переходом на новую систему ценники будущим летом могут совсем улететь в космос.