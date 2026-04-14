Кержаков усомнился в идее нового лимита в российском футболе

Лимит на легионеров ужесточится в российском футболе: проект приказа Минспорт РФ опубликовал 13 апреля. Уже со следующего сезона на поле и в заявке будет на одного иностранного игрока меньше, и их количество будет постепенно сокращаться. Как на изменения отреагировали эксперты, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Исторический шанс"

Минспорт РФ анонсировал введение нового лимита на легионеров в отечественном футболе. Согласно приказу, в сезоне 2026–2027 на поле не смогут выходить более семи иностранцев, а в заявку попадут максимум 12 человек. В настоящее время и там, и там может находиться на одного спортсмена с заграничным паспортом больше.

В последствии их число также будет сокращаться: в сезоне 2027–2028 формула составит 6+13, а в чемпионате 2028–2029 – 5+12. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, инновации пойдут футболу на пользу.





Михаил Дегтярев министр спорта РФ У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров.

Также Дегтярев напомнил, что изменения анонсировались заранее, так что клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) получили время на подготовку. Осенью 2025 года министр объяснял в колонке для газеты "Коммерсант", что легионеров в футболе много, и они отнимают игровое время у отечественных спортсменов.

"Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается – с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо", – подчеркнул тогда Дегтярев.

Привел он и другие цифры: в частности, летом 2025 года клубы РПЛ потратили на легионеров 13 миллиардов рублей. Это, по его словам, сопоставимо с бюджетами Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара и Нефтеюганска.

"По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 миллиарда рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам", – указал глава Минспорта.

При этом он напомнил, что у многих богатых российских клубов спонсорами являются госкомпании.

"Мы должны направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт. Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола" – написал Дегтярев.

По его мнению, ужесточение лимита "станет шагом к честной конкуренции, устойчивому развитию, а также важной инвестицией в детско-юношеский спорт, будущее национальной сборной и доверие миллионов болельщиков".

В то же время источники портала "Чемпионат" сообщали в ноябре 2025 года, что новый лимит планировали ввести еще перед стартом сезона 2025–2026, однако тогда Дегтярева смог переубедить глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Посредником в переговорах же якобы был помощник президента РФ Алексей Дюмин.

В настоящее время, согласно данным портала transfermarkt, в десятку самых дорогих игроков РПЛ входят сразу шесть легионеров. В частности, самым дорогим является колумбийский форвард "Зенита" Джон Дуран, чья трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. На один миллион евро дешевле вингер петербуржцев и сборной Бразилии Луис Энрике. Кроме них, в десятке еще три игрока сине-бело-голубых, и все – бразильцы: полузащитники Вендел (15 миллионов евро) и Джон Джон (16 миллионов), а также вингер Педро (17 миллионов).

При этом в топ-10 есть и россияне: форвард "Динамо" Константин Тюкавин (15 миллионов евро), полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (20 миллионов) и полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков (25 миллионов). Также в списке есть армянский полузащитник "Краснодара", воспитанник клуба Эдуард Сперцян (25 миллионов евро), однако по регламенту граждане стран ЕАЭС легионерами не считаются.

"Я вообще против лимита"

Нововведения Минспорта поддержали в Госдуме. В частности, депутат Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что лимит на легионеров уместен, так как в России прекрасно развивается футбол. По его словам, воспитанники должны получать игровое время, а не сидеть под иностранцами на скамейке запасных.

"Наша задача – дать игрокам возможность выступать в России. Чтобы ребята не смотрели за границу. Понятно, что все мечтают играть в топовых клубах, но наш футбол сейчас прекрасно развивается, у нас прекрасный чемпионат, и стыдиться нам нечего", – сказал Свищев.

В то же время депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с агентством отметила, что команды, игра которых зависит в том числе от легионеров, могут пострадать.





Светлана Журова депутат Госдумы С точки зрения болельщиков, которые хотят видеть разнообразный и более зрелищный футбол, легионеры все-таки добавляют качества игре, и в этом плане могут быть потери. В целом ощущение от этого решения двойственное. С одной стороны – это дорога молодым, с другой – возможное снижение зрелищности.

Однако она подчеркнула, что с точки зрения развития футбола у россиян должно быть больше шансов выйти на поле.

"Грустно, когда талантливые игроки уезжают за границу из-за нехватки возможностей здесь или вообще заканчивают карьеру. Если говорить о развитии молодых и талантливых футболистов, то для них это, безусловно, плюс – у них появится больше шансов", – заявила Журова.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре со "Спорт-Экспрессом" обратил внимание, что всегда являлся сторонником подобных ограничений, но подчеркнул, что они должны быть разумными и постепенными.

При этом экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой вообще не увидел большого смысла в сокращении заявки всего на одного футболиста.

"Если человек сильнее, то паспорт без разницы. Искусственно тоже не надо расчищать дорогу. Давайте уберем сразу всех легионеров и останутся россияне. Они будут требовать огромных денег, а деваться некуда, придется платить. Если бы сказали, что останутся только двое или трое легионеров, тогда было бы плохо. А так все нормально", – сказал Мостовой порталу Metaratings.

А вот бывший нападающий "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков отметил в разговоре с "Чемпионатом", что вообще является противником искусственных ограничений на поле и в заявке.





Александр Кержаков бывший нападающий "Зенита" и "Севильи" Не могу говорить с точки зрения позитива, если для меня позиция по лимиту и по его введению кажется не лучшим выходом из ситуации. Я вообще против лимита. Наоборот, в конкуренции футболисты становятся сильнее.

Неоднократно против лимита на легионеров высказывался и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. В частности, во время интервью YouTube-каналу "Коммент.шоу" в марте 2026 года он отметил, что уже сейчас РФС тратит на Юношескую футбольную лигу 2 миллиарда рублей в год, и эта работа приносит свои плоды.

"Играют лучшие, невзирая на паспорт, как это происходит в Англии. У них там ограничения, якобы он (иностранный игрок. – Прим. ред.) должен сыграть за сборную сколько-то процентов матчей, но потом, когда время прошло, уже не нужно. Якобы они защищают свой рынок, но играет один англичанин, не в одной команде, в большинстве. Как они защищают свой рынок тогда? Никак. Тогда о чем мы говорим? Я в 2008 году готов был дискутировать, дискутировал, и толку-то?" – сказал Карпин.



Однако экс-нападающий "Зенита" Алексей Гасилин заявил "Советскому спорту", что лимиту на легионеров вообще придается слишком большое значение.





Алексей Гасилин экс-нападающий "Зенита" Мне кажется, и так уровень футбола относительно 2015–2018 годов стал ниже. Мы видим, что легионеров высокого уровня меньше, хотя "Зенит" приглашает легионеров высокого уровня из сборной Бразилии. Мы каждый раз мусолим этот лимит, но глобально, если человек в порядке, он будет играть всегда – лимит не лимит.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings и вовсе констатировал: кто бы какие мнения ни высказывал, изменения неизбежны.

"В свое время Сергей Михалков написал текст гимна России и говорил, что слова может и так себе, но слушать будете стоя. Все равно лимит будет ужесточен. В этой ситуации, наверное, шаг необходимый", – сказал эксперт.

А футбольный функционер Тимур Лепсая в своем телеграм-канале назвал предложенный лимит "победой здравого смысла". Правда, в то же время попросил теперь не менять эти правила "хотя бы лет пять".

Однако ранее некоторые эксперты, как и Александр Мостовой, высказывали опасения, что с учетом недостатка качественных российских футболистов цены на них с введением нового лимита серьезно вырастут. На этом фоне 13 апреля "Чемпионат" со ссылкой на источники опубликовал детали переговоров о новом контракте с форвардом "Локомотива" Дмитрием Воробьевым. По данным издания, действующий договор предполагает зарплату в 6 миллионов рублей в месяц, и клуб готов повысить сумму до 10 миллионов. Однако сторона футболиста якобы требует еще больше – 15 миллионов рублей.

О "перегретом" рынке еще только на фоне разговоров о введении нового лимита в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!" рассказывал и главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. На вопрос, рассматривалась ли в зимнее межсезонье покупка россиян, наставник действующих чемпионов России отметил, что услышав порядок цен, понял, что сделать такой трансфер будет сложно.

И это говорил наставник далеко не самого бедного клуба РПЛ, созданного бизнесменом Сергеем Галицким. Есть ощущение, что с теперь уже официальным переходом на новую систему ценники будущим летом могут совсем улететь в космос.

